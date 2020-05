Tweet on Twitter

Share on Facebook

Juventus, la cessione di Miralem Pjanic è sempre più vicina. Il centrocampista bosniaco andrà via dalla Juventus per approdare al Barcellona: la stampa spagnola sembra esserne sempre più convinta.

Calciomercato Juventus: Pjanic al Barca, contropartita a sorpresa

Le parti, infatti, sarebbero ad un passo dall’accordo in vista dell’estate. I due club starebbero lavorando ad uno scambio: tramontata ufficialmente l’ipotesi di inserire nell’affare il brasiliano Arthur.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo alla Juventus sarebbe stato proposto il terzino Nelson Semedo.

Ultime Juve: a sorpresa anche De Sciglio entra nella trattativa tra i due club?

Attenzione, però, perché nelle ultime ore si sta facendo spazio un’ipotesi clamorosa. Secondo il quotidiano catalano Sport, la Juventus avrebbe cambiato idea per chiudere il cerchio. Non solo la cessione di Miralem Pjanic, i bianconeri starebbero trattando intensamente con i catalani anche per la cessione di De Sciglio.

Oltre all’ex Roma, anche il terzino andrebbe in catalogna. Le società starebbero lavorando ad uno scambio impostato sulla base di 25 milioni di euro. La Juventus con quei soldi otterrebbe il terzino Semedo.

Ovviamente la Juve non pagherebbe i 25 milioni in estate ma i soldi sarebbero decurtati dal pagamento da parte del Barcellona del cartellino di Pjanic la cui valutazione supera i 50 milioni di euro. La Juve poi punterebbe a sostituire il centrocampista con un grande ex Napoli.