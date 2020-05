Calciomercato Juventus, Jorginho è l’erede di Pjanic: Sarri potrebbe ritrovare il suo pupillo

Calciomercato Juventus – Jorginho | Continuano i casting in casa Juve, per rimpiazzare il partente Pjanic. Il calciatore bosniaco sembra destinato alla cessione, motivo per cui, si ascolteranno le richieste che arrivano dagli uffici di Sarri, per individuare il calciatore che faccia al caso del club bianconero. Il CFO Fabio Paratici sarebbe a stretto contatto con il proprio tecnico e lo stesso allenatore di Figline, potrebbe andare dritto su un suo fedelissimo pupillo: l’italo-brasiliano Jorginho.

L’ex Napoli e attuale perno principale del Chelsea ha raggiunto un valore di mercato incredibile e i blues lo daranno via solo per una cifra che si avvicinerà ai 60 milioni (tanti quanto spesi due anni fa).

News Juventus, riecco Jorginho per Sarri: l’alternativa si chiama Leandro Paredes

Stando a quel che rivelano quest’oggi i colleghi di Tuttosport, che ribadiscono la questione titolando la news in prima pagina, Jorginho sarebbe il primo nome della lunga lista di Fabio Paratici. La Juventus intanto lavora alle alternative, con Arthur che sembra destinato alla permanenza in blaugrana, ma non solo.

Se dovesse fallire il ‘piano A’, la società bianconera avrà già nel mirino il ‘piano B’, che porta il nome di Leandro Paredes. L’ex Roma resta comunque tra le idee del club bianconero e i parigini potrebbero inserire il suo cartellino, per smorzare quelle che sono le alte richieste economiche che arriveranno per Miralem Pjanic.