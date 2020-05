Calciomercato Juventus, Higuain diventa un “peso”: costa troppo, le interessate frenano

Calciomercato Juventus, Higuain verso la partenza: ma chi gli paga i 7,5 milioni d’ingaggio?

Calciomercato Juventus – Higuain | E’ noto a tutti che l’avventura di Gonzalo Higuain può essere arrivata al suo capolinea in Italia. Dopo aver fatto le fortune in Serie A prima al Napoli e poi alla Juventus, con l’annata 2019 da dimenticare tra Milan e Chelsea, sembra essersi convinto il club bianconero a dirgli addio. Andrea Agnelli, attraverso la coordinazione del suo CFO, Fabio Paratici, andrà dritto su un altro perno offensivo da regalare a Maurizio Sarri. L’addio di Gonzalo Higuain sembra concreto, ma la situazione è tutto fuorché facile. Resta complesso cedere un calciatore dal valore così alto, che però rischia di trovare tanti ostacoli nelle trattative. Il motivo è molto semplice: il suo ingaggio è troppo elevato per i club interessati.

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, Gonzalo Higuain potrebbe dire addio alla Juventus. Tra le sue idee, dopo la quarantena accanto ai suoi cari, potrebbe esserci quella di chiudere la sua carriera in Argentina. Il futuro alla Juventus è dunque in bilico, il Pipita potrebbe lasciare i bianconeri. Lo scenario che più preoccupa in casa Juve, però, è proprio in merito alla modalità in cui potrebbe arrivare la separazione. Sebbene i matrimoni possano finire, la Juventus non avrebbe alcuna intenzione di separarsi – appunto – male. Il River Plate è sulle sue tracce e lo stesso argentino gradirebbe la destinazione, ma lo stesso club di Buenos Aires considera troppo elevato il suo ingaggio. La scadenza del contratto arriverà a giugno 2021: Higuain si libera gratis? Il patron, Andrea Agnelli, dopo averlo acquistato a cifre enormi, potrebbe dunque essere beffato. Gonzalo potrebbe essere perso a costo zero.