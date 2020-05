Calciomercato Juventus, Higuain alla Roma: si pensa ad un clamoroso scambio

Calciomercato Juventus: scambio Higuain-Dzeko, la nuova idea

Calcio Mercato Juventus Higuain | Il mercato di Serie A si conferma uno dei più attivi, e in queste ultime settimane le principali squadre del nostro campionato, si stanno occupando di varie operazioni, sia in entrata che in uscita. Occhi puntati sulla Juventus, la quale sa bene di doversi rinforzare, ma allo stesso tempo lascerà partire qualche giocatore in esubero. Parliamo soprattutto del futuro di Gonzalo Higuain, autore di una prima parte di stagione molto positiva, e che adesso potrebbe essere giunto al capolinea della sua esperienza bianconera.

Il Pipita è attorniato da tantissime voci, ed in particolare provenienti dall’Argentina e dall’MLS, ma ad oggi pare ci sia un’altra squadra piuttosto interessata: stiamo parlando della Roma. I giallorosso avevano già seguito il centravanti la scorsa estate, ma adesso sembra possibile una clamorosa trattativa: stando a quanto riportato da Top Calcio infatti, non è escluso un clamoroso scambio Higuain-Dzeko. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, si aspettano novità.

Futuro Higuain: tante ipotesi, poche certezze

Il futuro di Higuain è parecchio incerto, e specie se si pensa alle varie destinazioni di cui si vocifera. Il ritorno in patria è un’ipotesi suggestiva, così come chiudere la carriera in MLS come tanti altri campioni. Restare in Italia non è da escludere, ma occhio anche ad un’altra possibilità. Ecco di cosa parliamo.