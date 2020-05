Calciomercato Juventus, Aouar costa 70 milioni di euro

Calciomercato Juventus: il Lione fissa il prezzo per Aouar

Calcio Mercato Juventus Aouar | La Juventus continua a portare avanti le sue operazioni di mercato, e in vista della prossima stagione la squadra bianconera vorrebbe andare a rinforzarsi in più reparti, specialmente quello di centrocampo. I profili seguito sono tantissimi, il primo ovviamente è quello di Paul Pogba. Chiaramente è inutile ripetere ancora di come sia difficile riportare il Polpo a Torino, ed è per questo che la squadra bianconera sta valutando altri giocatori, magari più giovani.

L’alternativa numero uno sarebbe Aouar, talento francese in forza al Lione, e che in questi ha già fatto vedere cose straordinarie, sia in campionato che in Europa. Il centrocampista è un vero e proprio gioiello di Aulas, e lo stesso patron avrebbe fissato anche il prezzo: 70 milioni di euro, non di meno. Una cifra molto alta, e che di sicuro può spaventare qualsiasi tipo di assalto in estate. Questa la notizia riportata da cm.com.

Aouar-Juventus: affare possibile, ma complicato

Aouar può davvero vestire bianconero, ma per portare a termine la trattativa servirà non solo accontentare il Lione, ma anche battere la concorrenza del PSG. Il club parigino è un’altra grande sfidante della Juve per il giocatore, il duello è già aperto.