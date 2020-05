Calciomercato Inter, obiettivo Werner: offerta contropartita per convincere il Lipsia

Calciomercato Inter, Werner è il primo nome per sostituire Lautaro: non c’è solo Mertens

Calciomercato Inter – Werner | Non è un mistero: l’Inter potrebbe perdere Lautaro Martinez. Il toro argentino diventerebbe l’acquisto dell’estate in Europa, passando al Barcellona dopo l’incredibile exploit in nerazzuro. Antonio Conte si troverebbe dunque costretto a dirgli addio, ma potrebbe consolarsi eccome, grazie alle intuizioni del suo amministratore delegato, Giuseppe Marotta. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, non ci sarebbe infatti solo l’idea Mertens a parametro zero per il prossimo anno. Al contrario, il belga in nerazzurro potrebbe diventare il sostituto di un deludente Alexis Sanchez, rispedito quasi certamente al Manchester United, non appena si potrà. Il sostituto del centravanti argentino, potrebbe arrivare dalla Bundesliga: si tratta dell’attaccante tedesco, Timo Werner.

Ultime Inter, Lazaro finisce nell’affare Werner

Per convincere la società del Red Bull Lipsia, l’Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un importante cifra economica più il cartellino di Valentino Lazaro, calciatore che era già finito sul taccuino del club tedesco, prima dell’approdo in nerazzurro. Se non dovesse essere riscattato dal Newcastle, club in cui milita ora in prestito, sarà messo sul tavolo come contropartita per arrivare a Werner. E nel frattempo, come rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, la situazione di Icardi e Perisic resta invariata, per quel che concerne i riscatti. Forse per il secondo tra i due, ma non per il primo, potrebbe aprirsi un piccolo spiraglio con Conte se dovesse trasformarsi in attaccante di supporto, alle spalle proprio di Timo Werner o Lukaku.