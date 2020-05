Calciomercato Inter, Werner potrebbe restare al Lipsia

Calciomercato Inter: Werner, altra ipotesi per il futuro

Calcio Mercato Inter Werner | L’Inter pensa alla prossima stagione, e pensa soprattutto a come andare a sostituire Lautaro Martinez, il quale con molte probabilità andrà al Barcellona. Il Toro è un giocatore difficile da rimpiazzare, ed è per questo che i nerazzurri hanno cominciato a valutare profili precisi: attaccanti talentuosi, con numeri formidabilità, e che possano avere un impatto stellare sulla Serie A. Il profilo ideale? Timo Werner, centravanti del Lipsia. Il tedesco è considerato come una delle future stelle europee, e il suo valore è enorme rispetto all’età che ha.

Inutile dire di come su di lui siano piombate tantissime concorrenti, ed è altrettanto inutile dire di come l’Inter ci stia pensando sul serio per l’estate. Trattativa molto complicata però per tanti fattori, uno di questi riguardante la scelta proprio del giocatore. Stando a quanto riportato da The Athletic infatti, pare che Werner stia valutando un’ipotesi abbastanza clamorosa: restare al Lipsia per un’altra stagione.

Werner-Inter: corsia preferenziale per il tedesco

Werner pensa al suo futuro, e oltre a valutare la permanenza al Lipsia, ragiona su una pretendente in particolare: il Liverpool, senza dubbio la sua corsia preferenziale. L’Inter resta a guardare.. e a sperare.