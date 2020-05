Calciomercato Inter, Perisic verso il riscatto al Bayern Monaco: si tratta

Calciomercato Inter: futuro Perisic, il Bayern pensa ad un rinnovo del prestito

Calcio Mercato Inter Perisic | Il mercato di Serie A prosegue, e lo fa ad altissimi ritmi, soprattutto per quanto riguarda i grandi club. L’Inter è certamente tra questi, con più di qualche operazione sia in entrata che in uscita. Se da una parte si pensa già a qualche innesto in vista della prossima stagione, dall’altra parte ci sono da chiarire diverse situazioni, come ad esempio la questione Perisic. L’attaccante croato ha avuto un impatto piuttosto positivo con il Bayern Monaco, ed è ovvio che adesso i bavaresi pensino ad un possibile riscatto.

La trattativa è aperta e la pista è caldissima: si tratta tra le due parti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, la squadra tedesca starebbe pensando a rinnovare il prestito per un altro anno. I nerazzurri non tratterrebbero con la forza Perisic, anzi sarebbero contenti di risparmiare i soldi del suo stipendio. In fin dei conti, Conte è stato chiaro: il croato è fuori dai piani.

Perisic-Inter: ritorno impossibile

Il futuro di Perisic sembra davvero molto incerto, ma ad oggi tutti gli indizi portano ad un altro anno in prestito al Bayern Monaco. Il croato sa bene di non trovare spazio all’Inter, e gli stessi nerazzurri sanno altrettanto bene di non potergli garantire minutaggio. Ritorno praticamente impossibile.