Calciomercato Inter, Nainggolan potrebbe tornare: arriva l’annuncio

Calciomercato Inter: il ds Carli sul futuro di Nainggolan

Calcio Mercato Inter Nainggolan | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e specie in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di rinforzarsi in vista della prossima importante stagione. L’Inter vorrebbe alzare ulteriormente l’asticella, e per farlo dovrà non solo andare ad investire bene in estate, ma anche blindare qualche gioiello. Intanto però Ausilio e Marotta saranno impegnati anche in un’altra faccenda, ben più complessa: gestire al meglio i possibili rientri dai prestiti, con Icardi, Perisic e Nainggolan ancora in cerca di una destinazione ben precisa.

In particolare occhi puntati sul futuro del centrocampista belga, sul quale ci sono tantissimi dubbi. Il ds del Cagliari, Carli, ha voluto rispondere ad una domanda sul possibile ritorno all’Inter. Questo quanto riportato da Sport Mediaset:

“Nainggolan? Per ora nessuna novità, il nostro pensiero è rivolto soprattutto al ritorno sul campo e alla ripresa del campionato. Marotta non l’ho sentito, si vedrà”

News Inter: Nainggolan può restare

Nainggolan non sa in che squadra giocherà la prossima stagione, ma è ancora possibile che questa possa essere anche l’Inter. I nerazzurri con molta probabilità se lo vedranno ritornare in rosa, e chissà che Conte non possa cambiare idea su di lui.