Calciomercato Inter, Conte telefona Mertens: belga vicinissimo

Calciomercato Inter: Mertens, Conte lo chiama e gli illustra il progetto

Calcio Mercato Inter Conte Mertens | L’Inter si sta dimostrando ancora una volta come una delle squadre più attive sul mercato, e i nerazzurri starebbero pensando in particolare a come rinforzare il reparto offensivo. L’addio di Lautaro Martinez sembra ormai certo, e pertanto il club meneghino dovrà prendere un sostituto, magari che sappia dare subito un grande impatto. Nel mirino ci sono tanti giocatori, ma quello che con molte probabilità si trasferirà a Milano, è Mertens. Il belga è promesso sposo a Conte, e lo stesso tecnico sta spingendo parecchio affinchè l’ex PSG possa raggiungerlo in rosa.

Una trattativa che resta comunque complicata, ma che nelle ultime ore si sta sbloccando parecchio. Ausilio e Marotta sono in prima linea, così come lo stesso tecnico: stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, pare infatti che lo stesso Conte abbia chiamato Mertens, illustrandogli il progetto nerazzurro. Una chiamata vera e propria, e che riscalda ancora di più la pista.

Ultime Inter: Mertens libera Lautaro

L’arrivo di Mertens è sempre più vicino, così come la cessione di Lautaro. L’argentino è vicinissimo al Barcellona, e la sua cessione sembra questione di giorni. L’attaccante del Napoli intanto sbloccherà tutto, la svolta è vicina.