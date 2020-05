Calcio – Tragedia per Bacis: morto il figlio dell’ex Fiorentina, aveva 8 anni

Ultime Calcio – Tragedia Bacis: il figlio cade dal balcone del terzo piano, è morto

Ultime notizie calcio tragedia Bacis figlio morto | Non c’è solo l’emergenza Coronavirus che sta dilaniano l’Italia intera. Il nostro paese continua a lottare ogni giorno con notizie spiacevoli e tristi, anche nel mondo del calcio. Nei giorni scorsi, infatti, è scomparso il giovanissimo calciatore dell’Atalanta Andrea Rinaldi, all’età di 19 anni per un aneurisma cerebrale. In queste ultime ore, un altro episodio tragico si è registrato in Italia. Riguardo un ex calciatore. Si tratta di Michele Bacis, ex giocatore di Fiorentina e Arezzo. Bacis ha dovuto dire addio a suo figlio, quello più piccolo di soli 8 anni. Il piccolo è caduto dal balcone di un terzo piano ed è morto sul colpo.

Una vera e propria tragedia registrata ieri in tarda serata ad Arezzo in Toscana. Il figlio piccolo dell’ex calciatore di Fiorentina e Arezzo è morto. Il bambino è caduto dal terzo piano dell’abitazione dell’ex giocatore nel pieno centro di Arezzo. Disperati e inutili i tentativi di soccorso del 118 che sono arrivati immediatamente sul posto. Ancora è da definire la dinamica dell’accaduto. Anche la Polizia è arrivata poi sul posto per avviare le indagini. Bacis la scorsa settimana aveva anche perso lo zio a causa di Coronavirus.