Ultime Milan, Ibrahimovic e la Bundesliga: “Loro dicono e fanno”

Dopo oltre due mesi di blocco totale, gli appassionati di calcio tornano ad assaporare le emozioni di assistere ad alcuni match, seppure dalla televisione. Oggi è tornata in campo la Bundesliga, il primo dei maggiori campionati a ripartire dopo la pandemia da coronavirus.

Notizie Milan, le parole di Ibrahimovic sulla Bundesliga

Gli addetti ai lavori, quindi, guarderanno al campionato tedesco come test in vista delle eventuali ripartenze di altri campionati, come la Serie A, ferma dall’8 marzo. Come è noto, nel nostro Paese l’incertezza regna sovrana: come tornare ad allenarsi prima di disputare una partita? Se lo chiede anche Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan tornato dalla Svezia ad inizio settimana e già sui campi di Milanello per gli allenamenti individuali.

“They say, they do“, ovvero “Loro dicono, loro fanno“: questo il messaggio del fuoriclasse svedese pubblicato nelle Instagram Stories del suo profilo con la bandiera tedesca sullo sfondo. Zlatan si complimenta con la Bundes ed il suo pragmatismo, tramutato in poche parole e molti fatti. Un messaggio rivolto ai vertici del nostro calcio?

Serie A, il punto sulla ripartenza

Guardando a casa nostra, al momento si conosce solo la data certa dell’inizio degli allenamenti di squadra: come confermato da Spadafora, lunedì 18 maggio, per avvicinarsi alla data prospettata di ripresa della Serie A fissata per il 13 giugno. Non si conoscono ancora gli elementi cruciali su come affrontare la ripartenza: come si svolgeranno i maxi-ritiri in isolamento? Cosa succederà in caso di positività di un atleta? Domande a cui, ancora, non si conosce una risposta.