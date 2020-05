Ultime Lazio, ispettori a Formello dopo le presunte violazioni

La notizia di qualche giorno fa ha imbarazzato Lotito e tutta la società biancoceleste: quest’oggi, per verificare la situazione, sono arrivati nel centro sportivo gli ispettori della Procura Federale per verificare il rispetto delle restrizioni in merito agli allenamenti.

Notizie Lazio, ispettori della Procura Federale nel centro sportivo

Come riferisce Sportmediaset, ci sono state delle segnalazioni da parte della FIGC che hanno portato a queste ispezioni. Chiaramente, il caso è scoppiato a seguito dell’articolo del Corriere della Sera. Con tanto di dettagli, virgolettati, e misure per nascondersi, il quotidiano a riportato come la Lazio abbia già svolto delle sedute di allenamento di gruppo. Sulla vicenda non è arrivato alcun comunicato della società per smentire tutto ed è già una notizia. Anzi, si sono susseguite alcune speculazioni su delle dimissioni all’interno dello staff medico.

Notizie Lazio, tutto regolare

Così oggi gli ispettori hanno visitato il Centro Sportivo biancoceleste e poi si sono trattenuti a parlare con il presidente Lotito, mentre la squadra si stava allenando in ordine sparso sui vari campi tenendo le giuste distanze. In giornata nel Lazio Lab del centro sportivo di Formello con il supporto della clinica Paideia i giocatori biancocelesti sono stati sottoposti a test di idoneità “nel rispetto delle normative vigenti“. I capitolini sono stati il primo club, ma non il solo: oggi pomeriggio è toccato anche al Napoli.