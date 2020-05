La UEFA smentisce Ceferin: “Nessuna punizione, non cambia l’accesso ai preliminari”

UEFA Ceferin Serie A Preliminari | “Esistono dei piani molto precisi per riprendere. Chi non lo farà, per scelta propria, sarà costretto poi a vedere le squadre del proprio campionato passare per i preliminari”. Sono state queste le dichiarazioni di Aleksandar Ceferin, presidente UEFA, che hanno fatto molto discutere circa la ripresa dei campionati e soprattutto della Serie A.

La UEFA smentisce Ceferin: il comunicato ufficiale

Con un comunicato ufficiale, la UEFA ha smentito le parole del Presidente Ceferin, chiarendo che le qualificazioni per i preliminari resteranno sempre uguali.

“Per quanto riguarda il modo in cui sono state riportate alcune dichiarazioni in un’intervista a Bein Sports, la UEFA desidera chiarire che il presidente Ceferin ha affermato che i club delle leghe che sono state annullate in questa stagione dovrebbero essere ancora pronti a giocare i turni di qualificazione per la prossima stagione secondo la lista di accesso corrente. Non ha menzionato né accennato a nessuna modifica all’elenco di accesso alle competizioni UEFA per club”.

1/2 With regard to the way some quotes in an interview with beIN have been reported, UEFA wishes to make clear that President Čeferin said that clubs from leagues which were abandoned in this season would still need to be ready to play qualification rounds for next season… — UEFA (@UEFA) May 16, 2020

Serie A verso la ripresa: da lunedì allenamenti di gruppo

Oggi ricomincia la Bundesliga (CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI UFFICIALI) mentre la Serie A si avvia pian piano verso la ripresa. Da lunedì le squadre si ritroveranno tutte in gruppo nei campi d’allenamento per prepararsi al ritorno in campo, previsto probabilmente per il 13 giugno.