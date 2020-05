Ultime Spal, incidente stradale per Alberto Cerri con la sua Porsche

Serie A – Spal, incidente per Cerri

Ultime notizie Spal Cerri incidente Cagliari | Alberto Cerri, attaccante del Cagliari in prestito alla SPAL, è stato coinvolto in un incidente stradale. Il club di Ferrara non sta vivendo un buon momento. Infatti, con la possibile ripresa Serie A annullata, il club rischierebbe la retrocessione vista la 19esima posizione occupata nella classifica del campionato italiano. Intanto, non arrivano altre buone notizie per la SPAL che dovrà occuparsi ora delle condizioni di salute del proprio attaccante Alberto Cerri, coinvolto nelle ultime ore in un incidente stradale.

In queste ultime ore il club ha reso noto dell’incidente stradale in cui è inceppato il proprio attaccante classe 1996 Alberto Cerri. La notizia positiva è che pare non sia nulla di grave per il calciatore. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, quando all’incrocio di una delle strade di Ferrara, l’attaccante del Cagliari in prestito alla SPAL si è scontrato con la sua Porsche contro un altro veicolo. Il giocatore arrivato lo scorso gennaio non ha mai vestito la maglia della SPAL, a causa dell’infortunio procuratosi quando era a Cagliari prima del suo trasferimento. Al calciatore non è stato necessario il soccorso in ospedale, ha soltanto dovuto attendere che arrivasse poi il carro attrezzi per portare via la propria auto.