Salvini: “Serie A? Danno enorme non riprendere. Ho ascoltato Conte, alcune cose non le ho capite”

Notizie Serie A: Salvini sulla ripresa

Notizie Serie A Salvini | La Serie A si prepara a ripartire, o meglio proverà a farlo, anche stando a quanto riportato dai massimi vertici del calcio italiano. Conte vuole garanzie e mette in dubbio tutto, Spadafora intanto continua a lavorare per provare a ridare anima al calcio giocato. La conferenza odierna di Conte è stata chiaritrice per molte cose, ma i dubbi restano, e a farli presente ci ha pensato anche Matteo Salvini, ex Premier e leader di Lega Nord. Queste le sue parole rilasciate a Telelombardia e riportate dalla nostra redazione:

“Ho ascoltato Conte, ma alcune cose ancora non le ho capite. Oggi ho visto la Bundesliga, il nostro non ripartire sarebbe un danno enorme per lo sport. Come mai negli altri posti hanno già trovato un modo per ripartire e noi ancora no? Bisogna ancora migliorare sui protocolli, speriamo che il Governo apra gli occhi ancora di più”

Serie A: Salvini preme per la ripresa, Conte ancora non lo sa

Salvini pensa e vuole la ripresa della Serie A, ma i dubbi continuano ad essere tanti, soprattutto da parte di Conte. Le garanzie ancora non ci sono tutte, ma nonostante questo filtra parecchio ottimismo. Per ora è un si, si vedrà giorno dopo giorno.