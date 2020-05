Risultati Bundesliga 26.ma giornata: poker Dortmund, Wolfsburg in extremis

Dodici gol in cinque partite. La Bundesliga riparte con risultati interessanti in questa ventiseiesima giornata di campionato, alla ripresa dopo il lungo stop causa pandemia da coronavirus. Oltre al Derby della Ruhr, con il Borussia Dortmund che ne fa 4 allo Schalke 04, il Lipsia pareggia con il Friburgo 1-1, il Wolfsburg conquista una vittoria sofferta per 2-1 contro l’Augsburg, l’Hertha Berlino batte l’Hoffenheim per 3-0, mentre la sfida tra Fortuna Dusseldorf e Paderborn termina a reti inviolate.

Risultati Bundesliga 26.ma giornata

LIPSIA-FRIBURGO 1-1

Una partita letteralmente dominata dai padroni di casa che non vanno oltre il pareggio con il Friburgo, rischiando addirittura la beffa finale dell 1-2, con rete annullata da Koch causa fuorigioco. Vantaggio degli ospiti con Vincenzo Grifo al minuto 34′, il Lipsia pareggia i conti solo al 77′ con Poulsen nonostante l’elevata supremazia territoriale.

AUGSBURG-WOLFSBURG 1-2

Il Wolfsburg torna al successo superando in extremis la squadra allenata da Heiko Herrlich. Ospiti in avanti al 43′ con Steffen, l’Augsburg riagguanta il pareggio al 55′ con goffo autogol del centrale difensivo Brooks. Rete dell’1-2 finale siglata da Ginczek al 91′. Tre punti che valgono il sesto posto per il club guidato da Oliver Grasner.

HOFFENHEIN-HERTHA BERLINO 0-3

Partita a senso unico quella della Wirsol Rhein-Neckar-Arena, dove la squadra della capitale ha inflitto un secco 3-0 all’Hoffenheim. Reti siglate da Akpoguma al 58′ (autogol), un minuto più tardi Ibisevic firma il gol dell’ex, mentre Matheus Cunha chiude le danze al 74′.

FORTUNA DUSSELDORF-PADERBORN 0-0

La sfida salvezza si conclude con un nulla di fatto: il pareggio non serve a nulla ad entrambe le squadre impantanate nel ventre basso della classifica. Da segnalare due legni per i padroni di casa nella seconda frazione: al 66′ ed all’81’.