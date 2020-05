Notizie Milan, anche Kessie ritorna in Italia: si muove il mercato

Torna anche l’ultimo figliol prodigo in casa Milan: si tratta di Franck Kessie, assente da Milanello da più di un mese e bloccato da una piccola spy-story fatta di cancellazione e aerei bloccati.

Ultime Milan, riecco Franck Kessie

Più di 30 giorni sono passati da quando il centrocampista ha lasciato Milano. Nel frattempo, riporta Sportmediaset, l’ivoriano si è allenato da solo e si farà trovare in una forma (quasi) perfetta. Fino a questo momento è stato bloccato da una serie di problemi coi voli dall’Africa, che ne ha rallentato il maniera decisiva il rientro. Ora che il peggio è passato, dovrà però passare un periodo in isolamento: non è stato chiarito ancora se resterà in quarantena presso il proprio domicilio o “soggiornerà” all’interno del centro sportivo.

IN AGGIORNAMENTO