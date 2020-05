Mercato Juventus, Gabriel Jesus ancora nel mirino: il City prepara il rinnovo

Mercato Juventus: Gabriel Jesus pronto ad essere blindato dal City

Mercato Juventus Gabriel Jesus | Il mercato di Serie A continua ad essere molto intenso, e in queste ultime settimane la maggior parte dei club italiani sta cercando di portare avanti più operazioni possibili in vista dell’estate. La prossima finestra sarà senza dubbio incandescente, e soprattutto la Juventus non starà di certo con le mani in mano. L’obiettivo principale dei bianconeri è quello di prendere un attaccante, magari di talento e che sia in grado di dare un guizzo in più al reparto offensivo.

I nomi che sono stati fatti nelle ultime settimane sono tutti molto interessanti e suggestivi, ma uno che senza dubbio lascerebbe i tifosi di stucco è Gabriel Jesus, talento del Manchester City. L’attaccante brasiliano si è reso protagonista di ottime stagioni sotto la guida di Guardiola, e adesso il club inglese vorrebbe blindarlo. Nonostante il pressing bianconero, il City vuole rispondere: rinnovo da 7 milioni di euro all’anno, così come riportato dal Sun.

Gabriel Jesus-Juventus: muro Guardiola

Vedere Gabriel Jesus con la maglia della Juventus sarà davvero molto complicato, specie viste le numerose complicazioni nell’affare. Il City non vuole cedere il proprio pupillo, e stesso discorso vale per Guardiola, il quale avrebbe già eretto un muro per la cessione del brasiliano.