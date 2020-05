Serie A Lazio Strakosha Infortunio | Si torna in campo per i primi allenamenti individuali ma le squadre devono già fare i conti con una serie di infortuni. Dopo Pau Lopez e Perotti per la Roma e Manolas per il Napoli, tocca alla Lazio valutare le condizioni di Thomas Strakosha.

Notizie Lazio, infortunio Strakosha: si teme lo stop di un mese

Il portiere albanese della Lazio dovrà probabilmente stare fermo per un mese a causa di un infortunio al quinto metatarso per eccessiva esposizione a stress. Per la Lazio inizia a farsi pericolosa la questione portieri. Da mesi anche Silvio Proto, secondo portiere, si trascina un problema non poco importante al polso che non gli garantirebbe di scendere in campo alla ripresa del campionato. L’infortunio di Strakosha potrebbe essere abbastanza serio perché potrebbe tenerlo fuori dal campo per un mese. La Lazio, però, vista la ripartenza probabile al 13 giugno, resta fiduciosa di poter convocare Strakosha per la gara contro l’Atalanta. Qualora non sarà possibile, sarà Guerrieri il portiere titolare che dovrà schierare Simone Inzaghi.

Leggi anche – Calciomercato Lazio, accordo per Luis Suarez

Lazio nei guai: allenamenti di gruppo prima di lunedì

Intanto la Lazio è finita già nell’occhio del ciclone pochi giorni fa per la violazione delle regole di distanziamento riguardo gli allenamenti. Non erano individuali, probabilmente, quelli a Formello. Simone Inzaghi ne aveva già approfittato per condurre partitine 3 contro 3.