Italia, Conte annuncia l’accordo governo-regioni: “Camminiamo assieme”

Italia, accordo governo-regioni. Conte: “Affrontiamo insieme in questa nuova fase”

Italia – L’annuncio di Conte | L’Italia sta forse mettendo finalmente alle spalle quest’emergenza che ha messo KO il nostro Paese, negli ultimi due mesi. E’ chiaro che la situazione è ancora oggi complessa, ma piano piano, l’Italia intera cerca di venirne fuori. E’ nei programmi il passo in avanti, quello che porta alla fase tre, di ripresa graduale della Penisola. C’è stata l’approvazione sul decreto che prevede la riapertura in Italia, in ogni regione, per le attività. Nella giornata di domani, come rivelano i colleghi di Rai News, dovrebbe arrivare la firma sul nuovo dpcm da parte del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Italia, l’annuncio di Conte: “Sì alla ripartenza assieme alle regioni”

Chiede collaborazione alle regioni il premier Giuseppe Conte. C’è intesa tra il governo e le regioni, che hanno trovato così un accordo. Le attività economiche che non rispetteranno le linee guida, disobbedendo a quelle che sono le norme, rischiano la sospensione dai 5 ai 30 giorni. Le sanzioni, invece, arriveranno in maniera netta, con multe molto salate. Il premier Conte ha annunciato di voler camminare assieme alle regioni, a seguito della grande collaborazione da parte di tutti i governatori delle stesse. Con grande responsabilità, l’Italia vivrà la sua ripartenza.