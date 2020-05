Tweet on Twitter

Sta per cominciare la conferenza stampa di Giuseppe Conte: il Premier farà il punto della situazione e sui risultati dell’allentamento delle misure nella Fase 2.

Il discorso di Conte del 16 maggio

I dati di oggi, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, non permettono ancora di abbassare la guardia. Un cauto ottimismo è d’obbligo visto il diminuire di vittime e persone positive, ma l’aumento dei contagi è un aspetto da tenere in massima considerazione.

IN AGGIORNAMENTO