Diretta conferenza stampa Conte: “Contagi saliranno, ma riapriremo lo stesso”

Sta per cominciare la conferenza stampa di Giuseppe Conte: il Premier farà il punto della situazione e sui risultati dell’allentamento delle misure nella Fase 2.

Il discorso di Conte del 16 maggio

I dati di oggi, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia, non permettono ancora di abbassare la guardia. Un cauto ottimismo è d’obbligo visto il diminuire di vittime e persone positive, ma l’aumento dei contagi è un aspetto da tenere in massima considerazione.

Ecco le parole del Primo Ministro italiano: “Siamo nella condizione di affrontare la Fase 2 con forza. Sarà importante il contributo degli enti locali, dovranno assumersi le proprie responsabilità. Dovranno applicare il distanziamento in tutte le attività economiche e sociali. Stanno per essere ultimati i protocolli. Stiamo affrontando un rischio calcolato, la curva epidemiologico che tornerà a salire. La salute sarà sempre al primo posto. Ma non possiamo permetterci di aspettare il vaccino. Il nostro tessuto sociale e produttivo sarebbe danneggiato“.

“Da lunedì via alle autocertificazioni per gli spostamenti nella propria Regione. Riprende la vita sociale, riprendono gli incontri con gli amici. Chiaramente rimangono le limitazioni per chi è in isolamento e chi ha i sintomi. Resta il divieto di assembramento nei luoghi pubblici, tenendo le distanze“.

“Dal 18 maggio riapriranno i ristoranti, i barbieri, le pasticcerie, i musei. Sempre con il rispetto delle prescrizioni di sicurezza. Dal 25 maggio riapriranno le palestre. Dal 15 giugno avremo di nuovi i teatri. Le Regioni saranno libere di valutare se nel proprio territorio però esistono le condizioni per poter operare le riaperture”.