Coronavirus, fase 2: in Olanda si pensa ai single

Coronavirus Olanda single compagni letto | Mentre l’Italia si prepara ad affrontare la riapertura di tutte le attività lavorative, nel resto del mondo resta ancora alta l’emergenza Coronavirus. Intanto, in Olanda, non si pensa soltanto alle faccende lavorative. Infatti, nei Paesi Bassi, c’è tempo per pensare anche alle situazioni sentimentali. In particolare, ci si concentra sui single. Mentre c’è il via libera per fidanzati nel potersi frequentare, i single spingono per avere anche loro la possibilità di poter vedere altre persone. Come riportato dalla ultime notizie, l’Istituto di sanità ha pubblicato un vademecum per come i single possono affrontare l’isolamento.

Coronavirus, in Olanda si pensa ai single: “Scegliete un compagno di letto”

E’ questa la decisione presa dall’Istituto di Sanità olandese per i single. Pubblicate le nuove linee guida per poter frequentare altre persone. Infatti, sarà possibile dai prossimi giorni trovare un ‘compagno di letto‘. Il tutto dovrà essere sempre fatto rispettando nel migliore modo le norme di sicurezza. L’Istituto di Sanità chiede infatti di assicurarsi per il meglio di scegliere un ‘compagno di letto’ che non abbia avuto eccessivi incontri. Intanto, in Olanda, hanno ripreso a lavorare Parrucchieri ed estetisti, per quanto riguarda ristoranti, bar e cinema si dovrà aspettare solo il primo giugno. Il tutto dovrà sempre essere fatto nel rispetto delle norme.