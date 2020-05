Coronavirus, Conte: “Ripresa Serie A? Servono garanzie, al momento non ci sono”

Coronavirus: Conte sulla ripresa della Serie A

Coronavirus Conte Serie A | L’Italia sta senza dubbio vivendo un periodo piuttosto difficoltoso, e soprattutto molte attività come il calcio, hanno subito uno scossone senza precedenti. La situazione sta migliorando giorno dopo giorno, i contagi su fanno sempre meno, e il calcio dovrebbe riprendere a breve, stando a quanto riportato dalle parole dei principali vertici alti delle federazioni calcistiche e sportive. Il Premier Conte ha parlato oggi in conferenza, e tra i tantissimi temi importanti di cui ha voluto fare chiarimento, c’è anche la ripresa della Serie A. Ecco le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Ripresa Serie A? Questo è un argomento che preme a molti e che solleva tantissime domande. Non abbiamo dubbi sulla responsabilità che ci sta mettendo il ministro Spadafora, che sta seguendo con grande attenzione questo questione. Per riprendere serve la massima sicurezza e serve che ci siano le giuste condizioni. Servono garanzie, e in questo momento non ci sono. Speriamo che il prima possibile si possa fare”

Serie A: Spadafora a lavoro, Conte dubbioso

La Serie A punta a riprendere, e intanto il ministro Spadafora ha rilasciato delle importanti dichiarazioni nelle ultime ore. Conte nutre dei dubbi e vuole garanzie, la sensazione è che tutto possa essere chiarito da qui a breve. C’è ottimismo, il calcio italiano si prepara a tornare.