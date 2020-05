Notizie Inter, Moratti contro Chiellini: “Parole poco simpatiche, da evitare”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a “Il Giornale” in occasione del suo settantacinquesimo compleanno. Il patron della squadra del triplete del 2010 ha espresso la sua opinione circa le opinioni di Giorgio Chiellini su Mario Balotelli.

Caso Chiellini, Moratti replica al difensore bianconero

Moratti ha definito il capitano della Juventus “un bravo ragazzo“, ma ha apostrofato la sua uscita sull’attuale bomber del Brescia come “poco simpatica”. “Giorgio è incappato su una dichiarazione negativa“, prosegue il magnate, “e spiace che un calciatore del suo livello possa dire queste cose, poteva evitare“.

La replica di Moratti si riferisce ad un’altra intervista concessa dal difensore bianconero e della Nazionale rilasciata alcuni giorni fa in occasione dell’uscita della sua autobiografia. “Balotelli non ha rispetto per il gruppo, lo definivano tra i migliori cinque al mondo e secondo me non rientra nemmeno tra i primi dieci. Non mi piacciono quelli che si dimostrano contrari alle regole del gruppo“. La replica dell’ex numero 45 interista non si è fatta attendere. Durante una diretta social su instagram, Supermario spiega che “io ho la sincerità di dire le cose in faccia. Avresti avuto tante occasioni per dirmi queste cose in faccia, ma non l’hai mai fatto. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo”.



Una bagarre che ora sembra essere terminata con la chiosa di Moratti. Non ci resta che attendere il prossimo incontro tra Balotelli e Chiellini ad una prossima sfida sul campo, sperando che la prossima volta sia semplicemente il campo a parlare.