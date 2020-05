Ultime notizie, Silvia Romano: Conte e Di Maio hanno fallito?

Italia Silvia Romano Conte Di Maio | Silvia Romano, ragazza italiana rapita in Kenya è tenuta in ostaggio per 18 mesi, è stata liberata la scorsa settimana. La ragazza è atterrata a Ciampino accolta dal Primo Ministro Giuseppe Conte e dal Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Intanto però è caos in Italia per le cifre del riscatto, circa 4 milioni per il rilascio, ma tutta l’operazione pare sia costata circa 10 milioni al Governo italiano. Ora Di Maio e Conte sono finiti nel mirino di tutti.

Caso Silvia Romano, Conte e Di Maio bocciati

Il riscatto, che il governo continua a negare, spacca in due l’Italia. In merito alla questione, Termometro Politico, attraverso un sondaggio, ha raccolto informazioni in merito all’operato di Conte e Di Maio sulla faccenda delicata. Il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri ora sono finiti nell’occhio del ciclone. Pare che i due per molti abbiano fallito e siano stati bocciati. Infatti, secondo quanto raccolto da Termometro Politico, il 46% avrebbe votato contro l’operazione di Conte e Di Maio, che rappresenterebbe un incentivo ad altri rapimenti. Per il 38,9%, invece, è stato giusto pagare il riscatto. Infine per circa il 10%, il riscatto andava pagato ma soltanto in caso di un accertato pericolo di morte, che non sembrava il caso di Silvia. La stessa ragazza ha ammesso di essere stata trattata bene dai terroristi di Al Shabaab.