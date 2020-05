Ultime Napoli: sfida con Juve e Inter per Tonali

Calcio Mercato Napoli Tonali Inter Juve | Per Sandro Tonali si è scatenata una vera e propria asta di mercato in Serie A. Il centrocampista del Brescia, pare abbia fatto fuori piste straniere (come il PSG molto interessato) a causa della sua volontà di restare in patria e in Serie A. Il giovanissimo calciatore classe 2000 ha dimostrato il suo valore alla sua prima nella massima serie italiana e subito i grandi club hanno puntato gli occhi. Con un contratto in scadenza nel 2021, non sarà facile lo stesso trattare con Cellino, che però potrebbe accettare l’offerta intorno ai 30-40 milioni di euro. Tra Inter e Juve però potrebbe spuntare fuori il Napoli, dove c’è mister Gattuso che è stato da sempre il calciatore d’ispirazione per il giovane Tonali.

Calciomercato Napoli: De Laurentiis avanti alla Juve, paga subito per Tonali

Come riportato da calciomercato.com, il Napoli potrebbe seriamente inserirsi tra Juve, Inter e Brescia per l’acquisto del giovane centrocampista italiano. Pare che De Laurentiis, grazie all’emergenza coronavirus, potrebbe avere un vantaggio in più. L’aver messo in piedi una società sana, potrebbe favorire il Napoli che si ritroverebbe l’unico club al momento a sborsare cash la cifra di 35 milioni per Tonali, anche più della Juventus. Intanto, ad oggi, restano Juve e Inter le indiziate principali per l’acquisto del calciatore del Brescia.