Calciomercato Milan, Rangnick e Nagelsmann: la coppia tedesca sbarca a Milano

Calciomercato Milan – Rangnick e Nagelsmann | Sarà una BundesMilan, è così che titola La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna. Sì, perché le intenzioni sarebbero proprio quelle di inserire nella propria società due perni principali, in arrivo dalla Germania. Il fondo Elliot sembra direzionato verso Ralf Rangnick, con una questione che ormai pare di dettagli, come rivelato dalla rosea. Sarà attraverso l’uomo in arrivo da Lipsia, che si deciderà il futuro del club rossonero. Tra non molto arriveranno dei contatti molto diretti tra le parti per definire quelli che sono gli accordi.

News Milan, Rangnick e Nagelsmann: i dettagli sull’arrivo in rossonero

E’ questione di dettagli, il Milan sarà di Rangnick, ma non nel ruolo di allenatore. Il responsabile della crescita e dello sviluppo per la società Red Bull, andrà a guidare gli aspetti societari nella gestione sportiva e, il tecnico di fiducia per la panchina, potrebbe diventare Nagelsmann. E’ di questo che si è parlato in conference call, con l’idea di arrivare a definire i dettagli. Nello staff dello stesso Rangnick, tra le idee, ci sarebbe quello di avere con se ben otto collaboratori, almeno tre italiani. Le parti dovranno aggiornarsi, il Milan tornerà a trovare contatti con lui per raggiungere un accordo definitivo. Da ciò che trapela, insomma, è che il club rossonero volterà una nuova pagina, per un ennesimo ciclo che riparte.