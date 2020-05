Calciomercato Milan, Paquetà lascerà il club: futuro deciso

Tweet on Twitter

Calciomercato Milan, Paquetà saluta i rossoneri: il club ha individuato il suo sostituto

Calciomercato Milan – Paquetà | Sarà addio, il talento brasiliano non è mai esploso in Italia e sembra destinato a lasciare il club rossonero. Mentre il Milan tenta di capire quale scenario si vivrà all’interno della stessa società rossonera, si comincia a delineare l’organico che verrà. Nelle proprie gerarchie del centrocampo, sembra poter essere escluso per il futuro proprio Lucas Paquetà, con i club di Serie A pronti a piombare su di lui. Sì, perché ci sarebbe sullo sfondo comunque la Fiorentina a dargli un’altra chance nel massimo campionato italiano, ma è chiaro ed evidente ancora l’interesse del Paris Saint-Germian dell’ex Leonardo.

Ultime Milan, Paquetà finirebbe nello scambio per arrivare a Florentino Luis

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, il Milan avrebbe individuato il sostituo di Lucas Paquetà: il nome porta a Florentino Luis, giovane centrocampista portoghese del Benfica. Il classe ’99 farebbe le fortune del Milan del domani e andrebbe a sostituire proprio il partente brasiliano. E magari, la chiave, potrebbe essere proprio nel brasiliano, per aprire la trattativa. Quest’ultima risulta molto complessa e, per questo, il club rossonero metterebbe sul piatto proprio il cartellino di Paquetà. Nelle idee del passato, c’era proprio il centrocampista numero 39 dei rossoneri tra gli obiettivi del club di Lisbona ed è su questo che farà leva il Milan. Lo scenario di mercato è possibile.