Calciomercato Milan Neto | Il futuro di Gianluigi Donnarumma potrebbe essere lontano dal Milan a partire dalla prossima stagione. Il giovanissimo portiere rossonero è nel mirino dei top club europei che potrebbero approfittare della situazione economica causata dal Coronavirus e del contratto in scadenza nel 2021 per strapparlo al Milan.

Calciomercato Milan – Neto è il nome per sostituire Donnarumma

Il Milan, intanto, cerca sul mercato affari per sostituire degnamente la partenza di Donnarumma e si muovono sul mercato italiano ed estero. Piacciono Sirigu e Onana ma nelle ultime settimane è apparso anche il nome di Neto per la porta rossonera. L’ex portiere della Juventus non è più contento di essere il secondo di Ter Stegen al Barcellona e potrebbe cercare una squadra che gli permetterà di essere titolare. I blaugrana, a loro volta, vogliono puntare sul classe ’99 Iñaki Peña per il futuro e accetterebbero ben volentieri la cessione del brasiliano.

News Milan, il Barça non cede Neto in prestito

Il Barcellona, però, vorrebbe monetizzare dalla cessione di Neto e per questo, stando a quanto riferisce Mundo Deportivo, non prenderebbe in considerazione una cessione in prestito. Il futuro dell’ex Juventus, potrebbe entrare in un tour europeo di portieri che vede immischiate Valencia, Sevilla, Atletico, Betis, Milan, PSG, Arsenal, Chelsea e Ajax.