Calciomercato Lazio Luis Suarez | La Lazio lavora per concludere questa stagione ma pensa già alla costruzione del futuro. Igli Tare è da settimane in contatto con il Watford per arrivare a Luis Suarez, attaccante classe ’97 in prestito alla Real Saragozza che sta facendo benissimo in Segunda Division.

Calciomercato Lazio, accordo con Luis Suarez

C’era la concorrenza del Napoli ma la Lazio, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ha spuntata per Luis Suarez. La Lazio ha spinto sull’acceleratore per il giovane attaccante che ha realizzato 17 reti in 29 presenze stagionali. C’è l’accordo su una base contrattuale da 1,5 milioni di euro più bonus. Ora per Igli Tare sarà tempo di parlare più assiduamente con il Watford che detiene il cartellino del colombiano.

Lazio, l’offerta al Watford per Suarez

La Lazio non intenderebbe spingersi oltre i 15 milioni per Luis Suarez vista l’esperienza ridotta nei massimi campionati. Pozzo, però, potrebbe decidere di alzare la richiesta viste le numerose richieste che sono pervenute negli ultimi mesi per il colombiano. La Lazio, forte dell’accordo con il calciatore, inizia a guardarsi intorno per cautelarsi: Hagi, Muriqi e Gaich sono le prime alternative sul tavolo di Igli Tare qualora dovesse saltare l’affare Luis Suarez. Poi c’è da risolvere las situazione legata al futuro di Ciro Immobile: piace tantissimo al Napoli che vorrebbe assicurarsi un bomber di assoluto livello.