Calciomercato Juventus, Ronaldo vorrebbe Chiesa in bianconero

Calciomercato Juventus: Ronaldo chiama Chiesa

Calcio Mercato Juventus Ronaldo Chiesa | La Juventus prepara diversi colpi per la prossima stagione, e ragiona soprattutto su come andare a rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri sanno di dover alzare ulteriormente l’asticella, e sanno altrettanto bene di come qualche suo obiettivo sia nel mirino di altre pretendenti. E’ il caso di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace tantissimo alla Vecchia Signora. Il figlio d’arte è una preda ambitissima in Italia, e la Juve sta faticando non poco a trovare l’accordo con la squadra viola, intenzionata a tutti i costi a blindare il proprio gioiello.

Intanto a dire la sua parte nella trattativa sarà anche Cristiano Ronaldo, il quale, stando a quanto riportato da cm.it, pare stia premendo per l’esterno viola. Una vera e propria chiamata, che senza dubbio potrebbe condizionare tantissimo la decisione finale di Chiesa. Per ora sono solo voci e indiscrezioni, ma con il tempo staremo a vedere.

Juventus, duello con l’Inter per Chiesa

Il futuro di Chiesa è ancora tutto da scoprire, e sebbene Ronaldo e la Juventus stiano pressando non poco la Fiorentina, il ragazzo e il club di Firenze devono ancora prendere una decisione. Intanto sulla questione si muove anche l’Inter, intenzionato a superare i bianconeri nell’affare. Derby di mercato in arrivo?