Calciomercato Juventus, Jorginho ed Emerson Palmieri: doppio affare col Chelsea

Calciomercato Juventus, Jorginho ed Emerson Palmieri nel mirino di Sarri

Calciomercato Juventus – Jorginho ed Emerson Palmieri | Sono i due pupilli di Maurizio Sarri e potrebbe ritrovarseli nuovamente nel proprio organico. Dopo le esperienze vissute prima a Napoli e poi al Chelsea, potrebbe arrivare la terza cavalcata verso i nuovi obiettivi, per il tecnico di Figline assieme al suo punto fisso, Jorginho. Non sarebbe il solo italo-brasiliano a finire in bianconero perché, stando a quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com, tra gli obiettivi della Juventus ci è finito anche Emerson Palmieri. Due nomi concreti sul taccuino di Fabio Paratici, il CFO dei bianconeri che non vede l’ora di poter accontentare il suo allenatore. Ma occhio, perché anche l’Inter potrebbe fiutare gli affari, con l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, pronto a fare lo sgambetto ai suoi ex.

Ultime Juventus, concorrenza con l’Inter per gli obiettivi dei bianconeri

Il club bianconero dovrebbe dire addio a Miralem Pjanic, motivo per cui la soluzione verrebbe trovata in un altro abile palleggiatore, che porta il nome di Jorginho. Il centrocampista della nazionale azzurra potrebbe ritrovare il suo tecnico, Maurizio Sarri, così come Emerson Palmieri. Ma occhio, perché l’esterno potrebbe finire in orbita Inter. Giuseppe Marotta, coordinato dalle idee per il 3-5-2 dello stesso allenatore, Antonio Conte, potrebbe piombare sul calciatore e mettersi d’intralcio alla sua ex squadra. Ci sarà da duellare sul mercato, la Juventus è avvisata.