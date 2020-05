Calciomercato Juventus, torna Felipe Melo? I dettagli

L’ex centrocampista della Juventus si è detto disposto ad un clamoroso ritorno alla Juventus durante un’intervista rilasciata ai microfoni di quotidiano argentino Olé.

Calcio mercato Juve, le parole di Felipe Melo

Protagonista di un evidente alterco con Chiellini proprio qualche giorno fa, può sembrare strano che il centrocampista punti ad un ritorno tra i bianconeri. Eppure ecco quanto ha dichiarato quest’oggi: “Ci sono calciatori che fanno la differenza: Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Poi ci sono quelli come me, che tirano i calci, so farlo molto bene“. Giusto per ricordare ai tifosi e agli avversari chi sia Felipe Melo.

“Ma non sono soltanto questo“, prosegue il brasiliano, “sono anche stato capace di mandare in gol Robinho ai Mondiali, contro l’Olanda. Non ho avuto la carriera che ho avuto, che mi ha portato a vestire le maglie di Fiorentina, Juventus, Inter e Galatasaray solo per i colpi che davo in campo“.

Infine l’invito ad offrire: “Se la Juve mi chiama per giocare con Cristiano, ritorno. Il Barcellona voleva De Ligt, lo ha chiamato Cristiano Ronaldo e ora è alla Juve, a 20 anni…”.

Felipe Melo-Juve, i dettagli

Ma è davvero un’operazione impossibile? Con ogni probabilità, sì. Attualmente il centrocampista è impegnato con il Palmeiras fino 2021. Dal prossimo dicembre quindi, sarà libero di firmare con qualsiasi squadra vorrà. Il suo stipendio non è sicuramente un ostacolo, ma la sua età sì, visto che è un classe ’83.