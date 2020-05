Calciomercato Inter, Mertens libera Lautaro Martinez: pressing blaugrana

Calciomercato Inter: è atteso il ‘sì’ definitivo da parte di Dries Mertenz

Calciomercato Inter – Mertens e Lautaro Martinez | E’ stata la news della giornata di ieri: Dries Mertens all’Inter, con il sorpasso da parte dei nerazzurri sul Napoli, nell’aggiudicarsi il futuro del centravanti belga. Assieme a Lukaku dunque, andrà a formare una coppia offensiva che fa già impazzire tutti, quando i due si ritrovano in Nazionale. Potrebbe diventare il reparto offensivo del domani, di Antonio Conte, pronto ad abbracciarlo non appena si potrà, ad Appiano Gentile. E potrebbe, l’arrivo di Mertens, dare il via libera alla cessione di Lautaro Martinez: un acquisto a parametro zero, l’ennesimo di Beppe Marotta, che andrebbe poi a monetizzare grazie alla cessione del ‘Toro’.

Ultime Inter: per un Mertens che arriva, un Lautaro Martinez che va

Plusvalenza in arrivo in casa Inter, con Mertens che arriva e Lautaro Martinez che va. Il quotidiano Tuttosport apre nella sua prima pagina odierna raccontando lo scenario di calciomercato: “Mertens sì, Lautaro pressato da Messi”. Perché appunto, Lionel Messi non vedrebbe l’ora di ritrovarselo al Barcellona e la stessa Inter non vede l’ora di sistemare questa situazione. E’ chiaro che, per accontentare il proprio capitano, la società blaugrana dovrà andare a fare follie per convincere i nerazzurri a cederlo, ma nel frattempo, il club di Suning vuole ben presto assicurarsi il sostituto: Dries Mertens è il primo nome per l’attacco e da Milano si attende solo la firma del folletto belga.