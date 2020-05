Calciomercato Fiorentina, colpo Ben Arfa a parametro zero

Notizie Fiorentina, Ben Arfa nel mirino

Calciomercato Fiorentina Ben Arfa Real Valladolid | Hatem Ben Arfa, attaccante del Real Valladolid, può arrivare la prossima sessione di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo. Il trequartista francese ex PSG si è trasferito al club spagnolo lo scorso gennaio da svincolato. Soltanto un contratto di sei mesi per il classe 1987, che difficilmente sarà rinnovato. Per questo, su di lui, spunta l’interessa del club viola. Già lo scorso anno la Fiorentina di Commisso aveva pensato di ingaggiare il calciatore per dare più alternative al suo ex tecnico Vincenzo Montella. I viola ora attendono, tutto dipenderà se il calciatore prolungherà il suo contratto con il club spagnolo o se ancora una volta passerà l’estate da svincolato. Sul calciatore ci sono tanti altri club, in particolare in Serie A come la Sampdoria e il Genoa.

Come riportato dal quotidiano El Mundo, la Fiorentina ha nuovamente messo nel mirino il fantasista francese Hatem Ben Arfa. L’esperto attaccante è in cerca di rilancio e potrebbe non rinnovare il suo contratto con il Real Valladolid, dove da gennaio ha totalizzato due presenze. Nel suo accordo con gli spagnoli ci sarebbe un’opzione di rinnovo per ancora un altro anno, ma se i viola dovessero farsi sotto, il calciatore potrebbe decidere di andare via e concludere il suo passaggio alla Fiorentina di Commisso che pare sia pronta ad offrirgli un contratto.