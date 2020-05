Bundesliga Haaland Borussia Dortmund Schalke04 | La Bundesliga riparte e lo fa nel segno di Borussia Dortmund-Schalke04, derby della Rurh, da sempre iconico per il campionato tedesco.

Bundesliga – Borussia Dortmund-Schalke04: la sblocca Haaland

La gara è sbloccata, come sempre, da Erling Braut Haaland. L’attaccante norvegese ha ribadito in rete un cross perfetto di Hazard. Il suo piatto è stato imprendibile per Schubert che ha solo potuto guardare la palla finire in rete. E’ il primo gol nel mondo del calcio dopo lo stop dovuto al Coronavirus.

Le formazioni ufficiali della Bundesliga

Borussia Dormtund-Schalke04

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro; Brandt, Haaland, Reyna. All. Favre

SCHALKE 04 (3-4-1-2): Schubert; Todibo, Sane, Nastasic; Kenny, Caligiuri, McKennie, Serdar, Oczipka; Harit, Raman. All. Wagner

Augusta-Wolfsburg

AUGSBURG (4-2-3-1): Luthe; Framberger, Suchy, Jedvaj, Max; Khedira, Baier; Richter, Löwen, Vargas; Niederlechner. All. Herrlich

WOLFSBURG (4-3-3): Casteels; Mbabu, Pongracic, Brooks, Otavio; Steffen, Schlager, Arnold; Brekalo, Mehmedi, Victor. All. Glasner

Dusseldorf-Paderborn



DUSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Suttner; Zimmermann, Stöger, Sobottka, Berisha, Gießelmann; Karaman, Thommy. All. Rosler

PADERBORN (4-3-3): Zingerle; Dräger, Hünemeier, Schonlau, Collins; Vasiliadis, Gjasula, Antwi-Adjei; Pröger, Srbeny, Jastrzembski. All. Baumgart

Hoffenheim-Hertha

HOFFENHAIM (3-5-2): Baumann; Posch, Akpoguma, Hübner; Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Zuber, Skov; Bebou, Baumgartner. All. Schreuder

HERTHA BERLINO (4-3-3): Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhardt; Skjelbred, Grujic, Mittelstädt; Cunha, Ibisevic, Lukebakio. All. Labbadia

RB Lipsia-Friburgo