Il bollettino della Protezione Civile di oggi sabato 16 maggio

Come di consueto, è atteso alle 18:00 il comunicato della Protezione Civile coi numeri della lotta al covid-19 per quanto riguarda l’Italia: quando ormai la Fase 2 è cominciata da quasi 2 settimane, sono importanti per capire come affrontare l’emergenza economica oltre che quella sanitaria.

I dati della Protezione Civile

Nella consapevolezza, ormai comune, che i dati che leggiamo risentono sempre di una situazione in ritardo rispetto a quella che è la diffusione del virus di almeno 2 settimane, il comunicato giornaliero è di importanza comunque fondamentale. Negli ultimi giorni, accanto a dei dati confortanti, si sono registrati comunque alcuni ancora drammatici, soprattutto per quanto riguarda la Lombardia.

Quelli di oggi sono dei dati che portano ad un moderato ottimismo: il numero delle vittime (153 nelle ultime 24 ore), per quanto ancora orribilmente alto, è il più basso dall’inizio del lockdown (8 marzo). Decresce ancora il numero dei malati: i guariti hanno superato le 120.000 persone. Calano anche gli attualmente positivi: in Italia attualmente ce ne sono 70.187, con un calo di 1883 rispetto a ieri. Decresce anche la pressione sulle strutture sanitarie: -33 persone in terapia intensiva per un totale di 775 persone, -392 ricoverati con sintomi per un totale di 10.400 persone. Gli altri positivi (59.012) si trovano attualmente presso la propria abitazione.

C’è un solo dato che stride con l’andamento generale ed è quello dei nuovi casi, tornati ad aumentare: nelle ultime 24 ore sono stati 875 (giovedì sono stati 789).

I numeri della guerra al Covid-19

Tali statistiche però vanno interpretate alla luce dei tamponi effettuati. Oggi ne sono stati fatti 69179 (ieri 68176). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 79,1 tamponi fatti, il 1,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,5%.