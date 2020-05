UEFA, Ceferin: “Finiremo la stagione quasi tutti i campionati”

UEFA, Ceferin: “Vogliamo chiudere le stagioni e cambieremo il FPF”

UEFA | Aleksander Caferin, Presidente Uefa, non molla. Il numero uno del calcio europeo ha parlato nel corso di un’intervista concessa a beIN Sports. Queste le sue parole:

“Abbiamo un piano concreto per finire la stagione europea. Penso che la maggioranza delle leghe porterà al termine la stagione. Chi non lo farà sarà per scelta singola, però gli annuncio che dovranno giocare le qualificazioni per partecipare alle competizioni UEFA. La situazione è straordinaria, non fingiamo che non lo sia.

In questi giorni stiamo pensando a come adattare il sistema Fair Play Finanziario, ma una decisione finale sotto questo aspetto non è stata ancora presa. Ma posso dirvi che ci sarà un adattamento a questa condizione di emergenza. Penso che sia importante farlo, perché la situazione dei club non è facile e siamo tutti sulla stessa barca”.

UEFA: i campionati già fermi

Sono 3 i campionati che hanno già deciso per lo stop. Il primo è stato quello belga, seguito a ruota da quello olandese e dalla Ligue 1 in Francia. Tre campionati “vicini” che hanno deciso di dire basta ed assegnare in anticipo il titolo. Diverso il discorso della Bundesliga che da domani riprenderà.