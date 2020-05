Serie A, Gravina: “Protocollo da cambiare, ipotesi playoff”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della ripresa della Serie A e delle modalità attraverso le quali portare avanti il campionato: l’ipotesi playoff non è stata accantonata.

Ripresa Serie A, le ultime sul protocollo

La ripresa della Serie A sta per arrivare, ma non è ancora realtà. L’accordo per il protocollo sanitario è vicino, ma sono già arrivati i primi ostacoli. La Lega ha espresso un parere netto, condiviso per molti aspetti da Gravina: “Stiamo provando ad apportare degli accorgimenti per rendere tutto più praticabile, ma la salute resta al primo posto“. Il fulcro della questione in questo momento è capire cosa fare in caso di un nuovo positivo: “Affrontiamo l’argomento, l’obiettivo è evitare che si blocchi tutto di nuovo“.

IN AGGIORNAMENTO