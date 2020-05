Oroscopo di domani 16 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 16 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Un fine settimana abbastanza positivo per te, qualche discussione è stata chiarita e ora ti prepari a vivere qualche momento di relax. In amore le cose vanno piuttosto bene, cerca solo di esprimere meglio le tue emozioni, spesso possono scattare incomprensioni.

Toro. Giornata molto buona per te, ti senti parecchio energico e questo ti porta a voler fare tante cose rispetto a prima. Cerca solo di dosare le forze, ultimamente stai faticando parecchio.

Gemelli. E’ un momento abbastanza buono per te, ti senti realizzato sul lavoro e le tue relazioni vanno a gonfie vele. Cerca solo di tenere a bada i tuoi vizi e le tue finanze.

Cancro. Sei una persona molto solare, ma qualcuno ti sta facendo arrabbiare. Hai qualche discussione ancora aperta che ti fa ancora male, cerca di chiarirla al più presto. Bene in amore, potresti fare nuovi incontri.

Leone. Ottime notizie per quanto riguarda il lavoro: un tuo progetto ha fatto colpo, potresti avere una promozione e molte soddisfazioni. Continua ad impegnarti, la prossima settimana sarà decisiva.

Vergine. Rilassati e goditi il weekend, sei stressato e questo ti porta a comportarti un po male con chi ti sta affianco.

Oroscopo Paolo Fox 16 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. A breve potrai contare su un lungo transito di Venere che rappresenta i valori della famiglia. Da capire se uno dei due in coppia ha sbagliato. E’ tempo di assumersi le proprie responsabilità.

Scorpione. Il nervosismo continua ad essere il vostro miglior amico in questo periodo. Domani non sarà da meno. Non date spazio alle situazioni complicate in amore, potrebbero portare ulteriore scompiglio nel vostro cuore.

Sagittario. Sul lavoro sono in arrivo tante soddisfazioni: i tuoi progetti prendono vita, ti senti appagato e apprezzato da chi ti vede.

Capricorno. In questi giorni non avete nessuna voglia di discutere e tanto meno di provocare gli altri. Sarà una giornata complicata, quella di domani. Cercate di usare molta prudenza nei rapporti con chi è vicino a voi.

Acquario. Nella giornata di domani cercate di riposarvi il più possibile. Arriverete al fine settimana pesantemente spompati a causa delle mille idee e delle mille cose che fate durante la settimana.

Pesci. Periodo di stallo per quanto riguarda l’amore: non sei sicuro delle tue emozioni, e spesso ti capita di sentirti a disagio. Cerca di esprimerti meglio e di lasciarti trasportare un po di più da ciò che senti.