Notizie Milan, Nagelsmann possibile allenatore con Rangnick

Ultime Milan, cambio in panchina? Al posto di Pioli potrebbe arrivare Julian Nagelsmann. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si prepara per la prossima stagione e potrebbe avere un’anima tedesca. Che Ralf Rangnick sia in trattativa con il Diavolo è ormai certo ma potrebbe non essere l’unico a sbarcare in Italia.

Ma il manager Rangnick non sarà un ‘tuttofare’, dalla panchina alla dirigenza, anzi l’ipotesi che arrivi anche un allenatore diventa sempre più realtà: il manager tedesco avrebbe proposto al Milan Julian Nagelsmann per la panchina.

Rangnick potrebbe così dedicarsi alla pianificazione totale del club: dalla scelta dei giocatori alla creazione di un sistema che abbracci le giovanili e la prima squadra come una “cantera”. Una vera e propria rivoluzione, con l’attuale giovane allenatore del Lipsia in panchina.

Notizie Milan: chi è il nuovo tecnico?

Julian Nagelsmann, giovane, preparato e spettacolare, potrebbe essere l’uomo ideale. Il tecnico ha dimostrato tutte le sue qualità a Hoffenheim e Lipsia: quest’anno si è già qualificato anche ai quarti di finale di Champions League, con il Lipsia assoluta sorpresa della competizione con l’Atalanta. Il suo nome farà storcere il naso a molti, per le problematiche di adattamento alla Serie A, ma di sicuro il Milan potrà programmare.