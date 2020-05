Notizie Milan, l’agente di Torreira: “Vuole tornare in Italia”

Ultime Milan | Pablo Bentancur, agente tra gli alti del centrocampista dell’Arsenal Lucas Torreira, ha parlato del futuro del calciatore eex Sampdoria oggi ai Gunners come riportato da tmw:

«Lucas (Torreira, ndr) aveva avuto un po’ di malumore per alcune divergenze tecniche, nell’ultimo periodo si era ripreso in campo. Ed è arrivato l’infortunio, fortunatamente meno grave del previsto. Oggi è completamente recuperato, penso che in estate sarà oggetto di diverse trattative di calciomercato. Dovrò parlare con l’Arsenal. Al giocatore piacerebbe molto tornare in Italia, ma bisogna riconoscere che l’Arsenal lo ha trattato benissimo il club si è sempre comportato bene con lui».

Ultime Milan: su Torrera c’è la fila

Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria oggi dell’Arsenal, vorrebbe tornare in massima serie. Negli anni sono stati diversi i club a trattare per l’ex Perscara. Nelle ultime sessioni è stato il Milan il club più vicino all’acquisto ma anche l’Inter non ha mai smesso di seguire il calciatore. In passato il suo nome era stato accostato anche al Napoli che aveva sfiorato l’acquisto prima del passaggio al Napoli per porre Torreira al centro del gioco di Ancelotti. Occhio anche a Juventus e Roma che potrebbero aver bisogno di un regista in estate.