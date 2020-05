Notizie Juventus, Barzagli spiega: “Addio? Ho fatto una scelta di vita”

Ultime Juventus | Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e fino ad oggi membro dello staff di Sarri, ha parlato attraverso i suoi profili social dell’addio alla Juve di questo pomeriggio spiegando i motivi della sua scelta:

Le parole di Barzagli

“Ho deciso di fare una scelta di vita. È stata una scelta di cuore! Non per questo non sofferta. In questo momento complicato ho sentito molto la voglia di vivere la famiglia che mi è stata alle spalle silenziosamente in tutti questi anni, ha appoggiato e accompagnato le mie scelte professionali. Ho scelto di privilegiare, oggi, una famiglia a dispetto di quella della Juventus, a cui sarò sempre legato ed eternamente grato.