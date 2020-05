Notizie Juve, Chiellini contro Vidal: “Il suo problema è l’alcol”

Sono stati svelati altri passaggi del libro di Giorgio Chiellini: in questo frangente il difensore centrale si sofferma sui problemi con l’alcol di un suo ex compagno di squadra, Arturo Vidal.

Ultime Juventus, Chiellini contro Vidal

Il campione bianconero continua a svelare a piccoli tratti alcuni passaggi del suo libro, dopo aver già sollevato un polverone con Mario Balotelli. Di recente i due hanno fatto pace, ma continuano ad essere svelati una serie di segreti imbarazzanti. “Uno come Vidal ogni tanto usciva e beveva più del dovuto, lo sanno tutti, si può dire che l’alcol era un po’ il suo punto debole“, si legge nel paragrafo riportato da SOS Fanta. Ma la critica non va al calciatore, visto che il cileno viene descritto come esempio di impegno in campo. Anche se agli allenamenti si presentava qualche volta ancora un po’ allegro, nonostante in qualche caso addirittura li saltasse. Ma Vidal, stando sempre al racconto di Chiellini, è un po’ come Montero (“un altro che viveva la notte da re”).

