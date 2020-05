Notizie Inter, senti Messi: “Lautaro è impressionante, è completo”

Ultime Inter, Messi “chiama” Lautaro. Lionel Messi, numero 10 del Barcellona, ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni del Mundo Deportivo. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo all’eventuale trattativa tra il club spagnolo e l’Inter per l’acquisto di Lautaro Martinez:

«Non posso sapere c’è veramente una trattativa per Lautaro, non ne ho veramente idea. Penso di averlo già detto, Lautaro è un attaccante impressionante. È forte e completo, dribbla bene e sa come proteggere la palla. Per me è un grandissimo calciatore».

Ultime Inter: la trattativa per Lautaro Martinez

Intanto l’Inter continua a trattare con il Barcellona per cedere l’attaccante argentino Lautaro Martinez. L’argentino negli ultimi giorni sembrerebbe esserè uscito allo scoperto e escludendo dalla corsa il Paris Saint- Germain e il Manchester City. Il Barcellona, dunque, potrebbe puntare sulla volontà del calciatore per ottenere lo sconto sulla clausola rescissoria di 111 milioni. La strategia è chiara e per questo gli spagnoli vorrebbero abbassare anche il prezzo con una contropartita tra Vidal, Semedo, Firpo e Todibo. Nomi interessanti, ma non a tal punto da lasciar partire l’argentino a cuor leggere senza i milioni della clausola. L’Inter, però, vorrebbe incassare l’intera cifra per arrivare a Werner.