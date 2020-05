Mercato Juventus: Rabiot ha infastidito i bianconeri, alla finestra c’è il Newcastle

Mercato Juventus: Rabiot, anche il Newcastle ci prova

Mercato Juventus Rabiot | Il mercato di Serie A è sempre uno dei più attivi, ed in particolare quello delle big, intenzionate a rinforzare in vista della prossima stagione. Occhio però anche alle cessioni, con la Juventus che ne sa qualcosa: a centrocampo cambierà qualcosa, con un Pjanic sempre più diretto verso il Barcellona, e un Rabiot in costante dubbio. Il centrocampista francese è stato protagonista di un’annata fin qui molto deludente, e in più pare che l’ex PSG abbia dimostrato per l’ennesima volta numerosi problemi caratteriali.

Il giocatore è tornato in ritardo in Italia dopo l’emergenza, e la sua poca professionalità ha fatto infuriare non poco la Juventus, che ora si sente costretta a prendere provvedimenti. Rabiot ora rischia grosso, e il mercato può essere una giusta punizione: sul centrocampista ci sono già diverse pretendenti, tra cui il Newcastle. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, la squadra inglese sarebbe già alla finestra, sperando di ingaggiarlo da qui a breve.

Rabiot: futuro in Premier?

Il futuro di Rabiot resta parecchio incerto, anche se il richiamo della Premier è parecchio forte. Non solo il Newcastle, ma anche altre due squadre inglesi lo stanno cercando. Ecco di chi stiamo parlando ed ecco quanto riportato dalla nostra redazione.