Notizie Juve: Bendtner e il vizio del poker

Ultime Juve Bendtner poker | Nicklas Bendtner, ex attaccante dell’Arsenal, che ha vestito la maglia della Juventus nella stagione 2012-2013, è tornato a far parlare di lui. Tante le vicende anche spesso divertenti dell’ex colosso danese che attualmente è svincolato all’età di 32 anni. Questa volta il calciatore ha ammesso di aver un brutto vizio, quello del poker e ha raccontato anche delle clamorose perdite degli ultimi anni.

Nicklas Bendtner torna a far parlare di se ma non per quanto mostrato sul campo. Ancora una volta il calciatore finisce sotto gli occhi di tutti, in questo caso per quanto riguarda i vizi sul gioco d’azzardo. Il calciatore ha ammesso di giocare tra professionisti a poker da quando aveva 19 anni. Le perdite in questi anni a detta sua sono di circa 6 milioni di sterline. Giocavo d’azzardo per divertirmi e finire nei casini, ma sono quasi sempre stato capace di controllarmi. Ci sono state anche partite rischiose, a Londra una notte le cose stavano per finire molto male: la situazione mi sfuggì di mano, anche se riuscii a contenere le perdite… Da quel momento in poi decisi che non avrei più giocato cifre di un certo tipo e ora lo faccio solo per divertimento, con puntate basse. Ora scommetto massimo 12 sterline”.