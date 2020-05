Italia: morto Ezio Bosso, pianista e direttore d’orchestra

Italia: arriva la tragica notizia, è morto Ezio Bosso

Italia Ezio Bosso | L’Italia sta vivendo un periodo davvero molto tragico, e in queste ultime settimane l’emergenza Coronavirus ha continuato ad essere una vera spina nel fianco per tutti noi italiani. In questo mimento così delicato le notizie negative non sono di certo una manna dal cielo, ma purtroppo poche ore fa è giunta una notizia insperata e che ha lasciato a bocca aperta tutti noi italiani. E’ morto Ezio Bosso, pianista e direttore d’orchestra che dal 2011 combatteva contro una malattia degenerativa che lo aveva costretto a ritirarsi dalle scene nel 2019.

Famoso in tutto il mondo, quest’ultimo ha tenuto concerti in tutto il mondo, ha ricoperto il ruolo di direttore stabile del The London Strings, ha vinto due David di Donatello per le colonne sonore di Io non ho Paura e Il ragazzo invisibile. Ha inoltre partecipa al festival di Sanremo nel 2016, dove è riuscito a commuovere tutti con le sue parole di speranza.

Ezio Bosso: le tristi parole nella sua ultima intervista

Il pianista ultimamente aveva inoltre rilasciato delle parole molto tristi e commoventi nella sua ultima intervista fatta. Le sue parole hanno ancora un peso enorme:

“Se mi volete bene, smettete di chiedermi di mettermi al pianoforte e suonare. Non sapete la sofferenza che mi provoca questo, perché non posso, ho due dita che non rispondono più bene e non posso dare alla musica abbastanza”